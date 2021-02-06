У Києві затримали чоловіка, який з дрона незаконно знімав Інститут ядерних досліджень

Чоловіка було затримано та згодом передано наряду поліції для подальшого з’ясування обставин.

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