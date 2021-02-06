Співробітники Нацгвардії затримали у Києві чоловіка, який вів несанкціоновану відеозйомку на території Інституту ядерних досліджень НАН України.
Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії України.
«Під час несення служби військовослужбовцями 22-ї бригади НГУ з охорони Інституту ядерних досліджень НАН України, начальник варти прапорщик Олександр Грудненко, виявив громадянина, який проводив несанкціоновану відеозйомку охороняємого об’єкта з використанням квадрокоптера», - йдеться у повідомленні.
Із залученням автомобільного патруля особу було затримано та згодом передано наряду поліції для подальшого з’ясування обставин.
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