Чоловік проводив несанкціоновану відеозйомку охороняємого об’єкта / фото прес-служба Нацгвардії

Співробітники Нацгвардії затримали у Києві чоловіка, який вів несанкціоновану відеозйомку на території Інституту ядерних досліджень НАН України.

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії України.

«Під час несення служби військовослужбовцями 22-ї бригади НГУ з охорони Інституту ядерних досліджень НАН України, начальник варти прапорщик Олександр Грудненко, виявив громадянина, який проводив несанкціоновану відеозйомку охороняємого об’єкта з використанням квадрокоптера», - йдеться у повідомленні.

фото прес-служба Нацгвардії

Із залученням автомобільного патруля особу було затримано та згодом передано наряду поліції для подальшого з’ясування обставин.

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Автор: УНІАН