Під час конфлікту чоловік кілька разів вдарив опонента кухонним ножем.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вбив знайомого і підпалив його квартиру, щоб приховати сліди злочину.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції України.

Зазначається, що до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про задимлення в квартирі на проспекті Маяковського.

"Після того, як рятувальники загасили вогонь, у квартирі виявили тіло чоловіка з численними колото-різаними ранами грудної клітини та ніг", - мовиться у дописі.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника поліції Києва Віктор Нечитайло, правоохоронці одразу встановили особу потерпілого. Ним виявився 33-річний орендатор помешкання, уродженець Львівської області.

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"Провівши комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій, ми протягом декількох годин встановили, що до події причетний 38-річний раніше судимий за вбивство киянин, та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Попередньо встановлено, що чоловіки того ж дня познайомилися на вулиці та в квартирі, яку винаймав потерпілий, розпивали спиртні напої. Згодом між ними виник конфлікт, під час якого гість декілька разів вдарив кухонним ножем опонента. Далі, щоб приховати сліди вчинення злочину, зловмисник підпалив квартиру та втік", - додав Нечитайло.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Вбивство і підпалив: що відомо

У Головному управлінні ДСНС України у м. Києві повідомили, що під час ліквідації пожежі у квартирі столичні рятувальники виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

Пожежа сталася ввечері 3 січня у квартирі на 12-му поверсі 24-поверхового житлового будинку на просп. Маяковського, 1В, що у Деснянському районі столиці. "Під час розвідки вогнеборці виявили тіло чоловічої статі… За попередньою інформацією, на тілі загиблого чоловіка були виявлені ножові поранення", - повідомили в ДСНС.

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Автор: Тетяна Поляковська