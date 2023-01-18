Він нагадав, що тимчасове керівництво МВС буде здійснювати голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Як тільки будуть встановлені чіткі факти щодо того, що саме призвело до падіння гелікоптера сьогодні вранці у Броварах Київської області, інформацію буде надано.

"СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події. Я доручив керівнику Служби безпеки України у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини катастрофи. Сьогодні ж були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системою МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін, їхні колеги, які загинули в катастрофі, – це не ті люди, яких можна легко замінити. Справді велика втрата для держави. Мої співчуття рідним", - заявив глава держави у своєму вечірньому відеозверненні.

Він нагадав, що тимчасове керівництво МВС буде здійснювати голова Національної поліції України Ігор Клименко.

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Також, за словами Зеленського, були розподілені обов’язки, за виконання яких відповідав міністр у контексті нашої оборонної операції та забезпечення безпеки держави.

"Кордон, ситуація на прифронтовій території, участь Нацгвардії та поліції у бойових діях – контроль зберігається. Як тільки будуть встановлені чіткі факти щодо того, що саме призвело до катастрофи, ми надамо цю інформацію", - запевнив Зеленський.

Падіння гелікоптера у Броварах - подробиці

18 січня, в місті Бровари Київської області на території дитячого садка впав гелікоптер. Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, серед яких одна дитина.

На борту гвинтокрила перебували дев'ятеро осіб, серед яких міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули.

Сьогодні уряд ухвалив рішення, що виконання обов’язків міністра внутрішніх справ України покладено на Ігоря Клименка - очільника Національної поліції.

Також Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула питання утворення робочої групи щодо розслідування обставин трагедії в Броварах.