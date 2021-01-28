За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Поліція Київщини затримала 35-річного жителя Кагарлицького району, який тривалий час вчиняв сексуальне насильство відносно дітей та фільмував свої розпусні дії.

Читайте такожПід Харковом рецидивіст накинувся на 13-річну дівчинку біля школи: бив скляною пляшкоюПро це повідомляють у поліції Київської області.

Свої розпусні дії він вчиняв відносно двох неповнолітніх хлопчиків.

У жовтні минулого року мобільний телефон, де містилися відеофайли порнографічного характеру, знайшов перехожий у місті Києві і приніс знахідку до одного зі столичних управлінь поліції.

Під час проведення відповідних оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку поліції спільно з Управлінням боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми столичної області та співробітниками Кагарлицького відділу поліції встановили особу зловмисника та затримали його.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання чоловіка, працівники поліції виявили та вилучили ноутбук, мобільний телефон, банківські картки та інші речові докази, які могли б свідчити про причетність чоловіка до скоєння злочинів сексуального характеру відносно дітей.

Усі вилучені речові докази направили на проведення експертиз, відповідно до висновків яких встановлена причетність чоловіка до зґвалтування, сексуального насильства та розбещення неповнолітніх, які він фільмував на мобільний телефон.

Поліцейські затримали порушника у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі за погодженням місцевої прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні 29 злочинів за ч. 6 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 4, ч. 6 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх). Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі. Також повідомлено про підозру за ч. 4, ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

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Автор: УНІАН