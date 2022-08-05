Постраждалу дитину забрали у матері для реабілітації.

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно матері, яка виготовляла порнографію за участі своєї 8-річної доньки.

Як повідомяє Офіс генерального прокурора, встановлено, що обвинувачена розбещувала власну доньку, примушувала її до участі у створенні дитячої порнографії.

Все це вона фіксувала на відповідні пристрої та в подальшому збувала знайомому чоловікові. Також встановлені факти передачі малолітньої доньки для сексуальної експлуатації з метою створення дитячої порнографії.

Жінку судитимуть за вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої дитини, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії за участі власної дитини (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

В Офісі генпрокурора інформують, що постраждалу дитину вилучено з небезпечного середовища для реабілітації.

Як повідомляв УНІАН, у Києві жінка разом зі співмешканцем розбещувала своїх дітей та залучала їх до створення дитячої порнографії.

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