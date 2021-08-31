Чоловік сказав, що це вийшло "випадково".

У Кривому Розі чоловіка, який показав патрульним поліцейським статевий орган, оштрафували на 51 гривню.

Про це пише Інформатор.

Інцидент стався ще 15 червня 2021 року. Чоловік продемонстрував інспекторам свій статевий орган. Свідками цієї події стали й інші люди.

За даними з Єдиного реєстру судових рішень, правопорушник заявив, що зробив це випадково. Він запевнив суд, що розкаявся і більше так чинити не буде.

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Раніше повідомлялося, що житель Індії помер після того, як спробував скористатися токсичним епоксидним клеєм замість засобу контрацепції.

А у Вінниці асистентка вчителя погрожувала відрізати статевий орган хлопчикові з синдромом Дауна.

Автор: Людмила Жерновська