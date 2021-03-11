Потерпілий помер за лічені секунди, до приїзду екстреної медичної допомоги.

У середу, 10 березня, у Чернігівській області чоловік вбив 23-річного хлопця на очах у матері.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку у своєму Telegram-каналі.

Вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир міста Ніжина від ножового поранення помер 23-річний місцевий мешканець.

Оперативники встановили, що парубок перебував вдома та готувався відпочивати, як у двері постукав зловмисник. Він зухвало ввірвався у квартиру та без будь-яких пояснень, в присутності матері загиблого, завдав хлопцеві удар ножем в область грудної клітини. Потерпілий помер за лічені секунди, до приїзду екстреної медичної допомоги.

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Особу зловмисника було швидко встановлено – ним виявився 46-річний раніше судимий житель м. Ніжин. Він намагався втекти, але його затримали на вокзалі.

Мотиви вчинення вбивства наразі не зрозумілі. На цей час вирішується питання щодо повідомлення останньому про підозру та обранні міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

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Автор: Денис Прядко