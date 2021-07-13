Люди дивом не постраждали через маневри вертольота.

На курорті Грибівка в Одеській області вертоліт зніс намети відпочивальників.

Про це у Facebook повідомила потерпіла Юлія Цуп.

За її словами, вертоліт мало не покалічив її сім'ю в кемпінгу, куди вони приїхали на відпочинок. Люди розклали намети, але в цей час над їхніми головами почав сідати на високий схил вертоліт UR-ICH.

"Від потоку вітру у наших сусідів намети зрівняло з землею і хлопчика, який перебував в одному з них, вдарили кріплення. Зламана парасолька з шаленою швидкістю летить в нашу сторону, пробиває намет і летить в мого сина і мене. Слава Богу, нікого не зачепило. Побігла на гору до горе-пілота, але не почула від нього вибачень за те, що мало не покалічив людей, ні матеріального відшкодування за пошкоджений намет", - написала жінка.

За її словами, сусіди того ж дня поїхали, бо їхні діти були налякані і все майно пошкоджене. Сім'я Цуп теж збиралася перервати відпочинок, оскільки через маневр вертольота намет порвався, але вирішила все-таки залишитися – над пошкодженням натягнули тент.

"А вертоліт прилітав щодня, привозив свого господаря, але вже з боку поля", - написала Цуп. Потерпілим розповіли, що він доставив когось з Одеси, але уточнити ім'я людини відмовилися.

Ця подія викликала обурення в соціальних мережах. Люди бурхливо обговорюють те, що трапилося. Один з користувачів Facebook написав, що вертольотом нібито розпоряджається компанія "Челлендж аеро Юкрейн" (аеропорт "Київ" (Жуляни), директор якої Андрій Беккер.

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Автор: Лариса Козова