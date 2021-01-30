У пологовому будинку на Одещині вранці 30 січня через невідомі причини померла недоношена дівчинка. Мешканка одного з сіл народжувала її вдома, оскільки медики застрягли дорогою в снігу і не дісталися вчасно на виклик.
Про це пише Думська з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
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Бригаду викликали через передчасні пологи у 25-річної мешканки Березівського району. Дитину врятувати не вдалося, оскільки «швидка» застрягла в снігових заметах.
За словами співрозмовника видання, пологи почалися пізно вночі. Коли стало зрозуміло, що медикам не вдасться вчасно доїхати, на допомогу вирушили рятувальники.
Удома жінка народила живу дівчинку. Дитину у пологовий будинок забрали медики, які прибули близько 5:00 ранку. Однак немовля померло. Причини смерті встановлюються.
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