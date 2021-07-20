Жінка погрожувала іграшковим пістолетом і навіть встигла взяти заручницю.

Стали відомі нові подробиці сьогоднішнього інциденту на вулиці Автозаводській, де було скоєно напад на відділення банку.

Як передає сайт ТСН, жінка намагалася пограбувати банк за допомогою іграшкового пістолета. Вона забігла у приміщення в захисній масці й кинула в бік дверей запалювальну суміш. Погрожуючи присутнім пістолетом, жінка вимагала 15 тисяч гривень. Почалася пожежа. У якийсь момент свідки викликали копів, також на місце прибули рятувальники.

Побачивши поліцію, жінка схопила одну із присутніх свідків, приставила до неї пістолет і почала виходити із будівлі. Після початку перемовин вона стріляла в сходи. Втім, коли копи побачили, що пістолет іграшковий, вони затримали зловмисницю.

Згодом видання "Страна" у своєму Телеграм-каналі оприлюднило відео з ймовірною підозрюваною. Себе називає "Вікою", хоча за документами є Анастасією. Судячи з кадрів, жінка перебуває у неадекватному стані й каже, що скоїти пограбування їй наказав "потойбічний голос".

Раніше у прес-службі столичної поліції повідомили, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (Розбій) КК України. Нападниці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Юрій Годован