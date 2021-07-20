Стали відомі нові подробиці сьогоднішнього інциденту на вулиці Автозаводській, де було скоєно напад на відділення банку.
Як передає сайт ТСН, жінка намагалася пограбувати банк за допомогою іграшкового пістолета. Вона забігла у приміщення в захисній масці й кинула в бік дверей запалювальну суміш. Погрожуючи присутнім пістолетом, жінка вимагала 15 тисяч гривень. Почалася пожежа. У якийсь момент свідки викликали копів, також на місце прибули рятувальники.
Побачивши поліцію, жінка схопила одну із присутніх свідків, приставила до неї пістолет і почала виходити із будівлі. Після початку перемовин вона стріляла в сходи. Втім, коли копи побачили, що пістолет іграшковий, вони затримали зловмисницю.
Згодом видання "Страна" у своєму Телеграм-каналі оприлюднило відео з ймовірною підозрюваною. Себе називає "Вікою", хоча за документами є Анастасією. Судячи з кадрів, жінка перебуває у неадекватному стані й каже, що скоїти пограбування їй наказав "потойбічний голос".
Раніше у прес-службі столичної поліції повідомили, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (Розбій) КК України. Нападниці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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