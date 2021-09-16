За інформацією правоохоронців, в результаті вибуху постраждали п’ятеро людей.

За фактом вибуху в Карпатах, внаслідок чого загинули двоє туристів, розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Закарпатській області, вчора, 15 вересня, до правоохоронців зателефонувала жителька Івано-Франківщини та розповіла, що її чоловік став свідком вибуху у горах на Рахівщині.

За викликом прибули рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. За результатами першочергових слідчих дій встановлено, що на полонину Григорів, що на горі Кукол, на власних авто приїхала група туристів з Івано-Франківської області. Загалом було 12 людей, серед яких двоє дітей віком 2 та 5 років.

"На місці відпочинку туристи розмістили намети та почали розводити багаття. Невдовзі на тому місці, де відпочиваючі розвели вогнище, пролунав вибух, внаслідок якого двоє осіб, які сиділи біля вогню, загинули на місці події, ще п’ятеро госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості та контузіями. Діти не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЛікарі розповіли про стан туристів, які постраждали внаслідок вибуху у КарпатахЗа інформацією поліції, відомо, що на вказаній території, де відпочивали туристи, проходила оборонна Лінія Арпада (створювалася угорськими військами в Карпатах у 1939-1944 роках проти Червоної Армії – УНІАН). На місці події виявлено вибоїну, що виникла внаслідок вибуху, та уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряду часів війни.

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. У справі буде призначено експертні дослідження, в результаті яких поліцейські з’ясують усі обставини події.

Смертельний вибух у Карпатах: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ДСНС, увечері 15 вересня поблизу с. Вороненко Надвірнянського району Івано-Франківської області, в долині гори "Під Берди", під час відпочинку групи з 12 туристів (з них двоє дітей 2016-го і 2018 р. н.) і розпалювання ними багаття стався вибух невстановленого походження, внаслідок чого загинули дві людини, трьох осіб травмовано та одна людина дістала контузії.

Вранці 16 вересня травмованих перемістили до підніжжя гори та передали медпрацівникам.

За словами начальника ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області Володимира Чернецького, оскільки туристи відпочивали у місці проведення бойових дій часів Першої та Другої світових воєн (Брусиловський прорив та Лінія Арпада), до трагедії міг призвести вибух снаряда.

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Автор: Світлана Макринська