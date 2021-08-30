У Полтавській області дитина вставила цвях у розетку, її вдарило струмом.
Про це повідомляє управління цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації (ОДА).
Потерпілу дитину доставили до реанімаційного відділення Миргородської лікарні інтенсивного лікування з діагнозом "гостре ураження електричним струмом".
Зазначається, що стан дитини – задовільний.
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