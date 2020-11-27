Ребрендинг, який «Страхова компанія ІНГО» провела ще навесні 2020 року, став важливим елементом всіх її змін, що лише підтверджують загальні тренди страхового ринку. Як вдалося осучаснити бренд одного з найбільш консервативного ринку розповіла УНІАН керівниця управління маркетингу «Страхової компанії «ІНГО» Юлія Шквіріна.

Навіщо «ІНГО» був потрібен ребрендинг? Чому змінили назву компанії?

Почнемо з того, що «ІНГО» – це класична українська страхова компанія, що у свій час фактично створювала страховий ринок. Вона працює вже понад 25 років, але іміджева складова за цей час фактично не змінилася. З одного боку, це і не дивно, адже страхові компанії, як частина фінансового сектора, є досить консервативними структурами. Але ж в самій «ІНГО», як і у всьому світі, відбулися серйозні зміни. Це стало очевидно і керівництву компанії, і команді. Тому було прийнято рішення візуально показати всі ті новації, що реалізуються в компанії. Адже бренд повинен віддзеркалювати філософію та концепцію ведення бізнесу.

Ребрендинг в нашому фінансовому світі гарантій та зобов’язань – це лише для сміливих. Адже завжди є ризик, що новий образ не сподобається чи буде незрозумілим цільовій аудиторії. А, враховуючи, що бізнес цілком та повністю побудований на довірі, можна сказати, що ребрендинг – то прояв впевненості компанії в своїх силах. Напевно тому ця ідея знайшла підтримку акціонера. Ми прагнули дати зрозуміти, що наша компанія сильна, готова до будь-яких змін, і рухається в ногу з часом. Навіть бренди світового рівня, які мають надзвичайний рівень знання, час від часу змінюють свій образ, щоб відповідати вимогам сьогодення.

Але чому саме зараз з’явилось таке рішення? Які проблеми був покликаний вирішити ребрендинг?

«ІНГО» понад 25 років діяла під незмінним брендом. Ще 3-5 років тому це не було настільки критично. Компанія напрацювала багаторічний досвід, потужну експертизу та репутацію, що підтримувало її імідж. Але швидкості сучасного світу зростають, зміни відбуваються все швидше та частіше, люди вже мислять інакше та по-іншому сприймають інформацію. Отже, щоб показати відповідність компанії цьому рівню, нам було просто необхідно змінюватися візуально.

Стратегічно компанія завжди більше орієнтувалася на сегмент В2В. Проте останнім часом стала активніше працювати з фізичними особами та займатися роздрібним продажем. І саме для роздробу іміджева складова та візуальні рішення є критично важливими, особливо в онлайні.

З особливою гордістю хочу відзначити, що за ці ж кілька років в «ІНГО» з’явилася ціла низка важливих цифрових сервісів: особистий кабінет клієнта на оновленому сайті, онлайн-продажі з використанням електронних полісів, впроваджені цифрові канали зв'язку через чат-бот, viber, telegram, facebook. Реалізовані проєкти по створенню API-сервісів, порталу партнера, сервісів, що дозволяють легко і швидко інтегруватися з партнером і виходити на ринок з новими продуктами. Компанія націлена на подальші якісні зміни бізнес-процесів та їхню автоматизацію.

Коли «ІНГО» вже настільки змінилася, вона не могла продовжувати існувати під старим брендом. Нова спрощена назва та візуалізація логотипу – важливий етап цифрової трансформації компанії та наше бачення тих змін, що відбуваються у сучасному середовищі.

Що саме ви змінили у рамках ребрендингу? Наскільки глобальними були зміни? Як це впливає на діяльність компанії?

«ІНГО» – це сучасна динамічна компанія, що розвивається, і ми прагнули відобразити це практично у кожному елементі її нового образу. Отже було розроблено повний комплекс візуальної комунікації компанії.

З одного боку, коли бренду вже понад 25 років, було б необачно повністю відмовлятися від заробленої раніше впізнаваності. Ми не могли дозволити собі втратити автентичність. Незважаючи на прогресивні зміни в технологіях та бізнес-процесах, «ІНГО» залишається страховою компанію, що працює за стандартами класичного страхування. Тому потрібно було не просто розробити нову айдентику, а й зберегти все те, що напрацьовано протягом цього часу.

З іншого боку, інформаційний простір та самі комунікації стали настільки перевантажені, що ми змушені спрощуватися, аби бути почутими, поміченими та зрозумілими. Для нас важливо, щоб компанія справляла гідне враження не тільки завдяки надійності та стабільності в роботі, а й візуально. Це дуже складна робота.

В результаті ми задоволені отриманим результатом. Новий логотип та весь стиль компанії демонструє прагнення функціональної простоти, ефективності та високотехнологічності. Транслітерація назви у логотипі INGO підкреслює той факт, що компанія вже протягом тривалого часу надає страхові послуги своїм клієнтам у будь-якій частині світу в якості активного учасника транснаціональних гарантійних систем.

Щоб показати поступовість, послідовність та впевненість бренду, логотип складається не лише з літер. В ньому присутній додатковий стилеутворюючий елемент. Комусь він нагадує сопло ракети, з якого виринає вогонь. Для інших – це контактний електронний роз’єм, що символізує цифровізацію. Була навіть несподівана для нас інтерпретація - корона на голові Саурона (персонаж творів Д.Толкіна, що уособлював в собі всемогутність). Але у будь-якому разі всі бачать в ньому символ динаміки, сили компанії та відображення нашого прагнення рухатися вперед.

На який ефект ви очікуєте від проведення ребрендингу: як іміджевий, так і фінансовий?

Іміджевого ефекту ми досягли практично одразу, коли отримали позитивні відгуки наших партнерів та корпоративних клієнтів. Але ми розуміємо, що не варто розраховувати на моментальний результат у кожному аспекті. Мова взагалі не про нього, а про тривалу комунікацію з нашими партнерами та клієнтами. Як і у візуальній складовій, тут ми також прагнемо спрощення на всіх етапах співпраці. Адже спрощення, як відомо, - це шлях до досконалості.

Довідка УНІАН. Страхова компанія «ІНГО» має 25-річний досвід роботи на українському ринку і входить до групи найбільших страхових організацій України за обсягом премій, величиною власних активів і сум страхових відшкодувань.

Компанія має 29 ліцензій на різні види обов'язкового і добровільного страхування, надає страхові послуги корпоративним і роздрібним клієнтам.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН