Добкін не пробився на «Свободу»

Харків. 22 березня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН не зміг виступити в прямому ефірі програми «Свобода Савіка Шустера» у п’ятницю, 21 березня, на телеканалі «Інтер», про що напередодні аносував сайт Харківської міськради та активно повідомляла місцева і столична преса.

Як передає кореспондент УНІАН, ведучий впродовж передачі активно підігрівав інтерес до «харківського сюжету», повідомляючи, що в дискусії про події в столиці Слобожанщини, які стали «темою» тижня, братиме участь також заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО.

Камера кілька разів висвітлювала присутнього в студії віце-губернатора, котрий, як очікувалося, мав опонувати меру М.ДОБКІНУ.

Проте харківського політичного «дербі» не вийшло. Народні депутати від Партії регіонів, Нашої України та БЮТ багато часу витратили на дискусію довкола косовських подій та про ксенофобію, і до «Харкова» теми справа так і не дійшла, хоча програма тривала близько трьох годин.

Ведучий програми не повідомив, чи слід очікувати обговорення заявленої «харківської теми» у наступній передачі.