Харківські олігархи відпочивають

Харків. 12 червня. УНІАН. Український щотижневий журнал Кореспондент утретє опублікував список найбагатших людей України. Згідно з новим рейтингом, Рінат Ахметов став не тільки найбагатшою людиною України, але також найбагатшою людиною в СНД і Європі.

Не зважаючи на те, що рік був обтяжений міжнародною фінансовою кризою і обвалом на фондовому ринку, більшість власників крупних вітчизняних корпорацій практично не постраждала. Навіть навпаки: в порівнянні з минулим роком 50 найзаможніших українців майже подвоїли свої статки, відзначає видання в передмові до рейтингу.

Весь список ТОП-50 на сьогодні важить $ 112 млрд – це більше, ніж два річні бюджети, розраховані на решту 46 млн. українців. Минулого року Кореспондент припустив, що до 2008-го Рінат Ахметов стане найбагатшою людиною в СНД - і не помилився. $ 31,1 млрд – така оцінка нинішніх статків донецького бізнесмена. Це удвічі більше, ніж рік тому і на $ 1,5 млрд більше, ніж вартість активів найбагатшого громадянина Росії Олега Дерипаски.

Більш того, власник Систем Кепітал Менеджмент, за підрахунками інвестиційної компанії Dragon Capital, тепер став найбагатшою людиною Європи. Він залишив позаду шведського бізнесмена, власника торгової мережі IKEA Інгвара Кампрада, який за рік втратив в активах $ 2 млрд.

Стрімкіше за інші дорожчали активи вугільних магнатів. Це дозволило трійці з концерну Енергія – Віктору Нусенкісу, Леоніду Байсарову і Геннадію Васильєву - всього за рік перетворитися з мільйонерів в мільярдерів. Найбагатшою на мільярдерів залишається дніпропетровська фінансово-промислова група Приват, яка делегувала в список трьох своїх співвласників із загальним капіталом в $ 17,7 млрд.

Історія успіху Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Олексія Мартинова ще не завершена. Зараз група Приват в звичній для себе манері скуповує найапетитніші активи, пише Кореспондент.

Металургія і енергетика – основа благополуччя мінімум 20 учасників рейтингу ТОП-50. Ще десять чоловік заробили гроші переважно в банківському секторі. Світова кон`юнктура і споживацький бум дали можливість заробити не тільки металургам і банкірам, але також будівельникам і харчовикам.

Забудовники Микола Толмачов і Лев Парцхаладзе подвоїли свої статкии, а власник торгової мережі Велика Кишеня Роман Лунін практично потроїв його. Минулий рік був явно не роком горілки. Активи її виробників подешевшали. А ось молочники, навпаки, заробили. Ігор Єремєєв в парі з своїм компаньйоном Степаном Івахівим вже практично мають $ 1 млрд.

Хороший приклад того, як відхід з публічної політики не банкрутить, а збагачує бізнесмена. Обидва - у минулому члени Блоку Литвина.

В цілому український капіталізм ослабив свою присутність в парламенті. Рік тому Партія регіонів делегувала у Верховну Раду вісім чоловік із списку ТОП-50 Кореспондента, а зараз - сім. У Блоці Юлії Тимошенко в парламенті п`ять "діамантових" багнетів, замість торішніх восьми. Соціалістична партія втратила єдиного мільярдера-депутата.

Щорічний рейтинг Кореспондента лягає в основу інших оцінок статків найбагатших українців. Розрахунки для журналу виробляють фінансові фахівці інвестиційної компанії Dragon Capital згідно затвердженій в ній системі оцінки активів на основі ринкової капіталізації підприємств і методу порівняльних оцінок. Кореспондент також зв`язується з кожним потенційним кандидатом, який може потрапити в рейтинг, для уточнення списку його активів.

Цікаві факти рейтингу

Капітал всіх учасників ТОП-50 — $ 112,7 млрд, що перевищує два держбюджети України.

Найбагатший українець Рінат Ахметов вперше став найбагатшим європейцем, довівши вартість своїх активів до рекордних $ 31,1 млрд.

Більше всього багатіїв у Партії регіонів - вісім чоловік ($ 35,42 млрд).

У список ТОП-50 потрапили шість новачків, один відновив свою присутність, і сім чоловік покинули вищу лігу вітчизняного капіталізму.

Корреспондент.net