Активісти БЮТ пікетують облдержадміністрацію

Харків. 18 вересня. УНІАН. Кілька сотень активістів БЮТ під партійними прапорами розпочали пікетування облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, акція з вимогами відставки секретаря Харківської міськради та перевиборів мера Харкова, про безстроковий характер якої було оголошено минулого тижня, проходить навпроти Будинку рад на майдані Свободи.

Бютівці тримають у руках транспаранти з написами: « Харків у блокаді беспрєдєла!», «Харкову – повний кернес!», «Развадовський – захисти закон!», «Аваков, Харків погрузнув у корупції!», «Губернатор, Харків утомився від Добкіна й Кернеса!», «Вест світ сміється над Добкіним і Кернесом, лише Харків від них плаче!».

Учасники акції не заважають руху транспорту по Сумській. Кілька десятків правоохоронців забезпечують громадський порядок.