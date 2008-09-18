Харківщина візьме участь у виставці в Росії

Харків. 18 вересня. УНІАН. Харківські підприємства та наукові установи візьмуть участь у виставкі-презентації «Подмосков’я-2008», яка проходитиме з 24 по 27 вересня у виставковому центрі «Крокус Експо» Красногорського району Московської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, на виставці планується провести презентацію експортних можливостей та інноваційно-інвестиційного потенціалу Харківщини.

Ділові пропозиції та інвестиційні проекти у Підмосков’ї представлять ЗАТ «Південкабель», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, ДП «Електроважмаш», ДП «Завод ім. Шевченка», Харківська бісквітна фабрика, Національний аграрний університет, а також НТУ «Харківський політехнічний інститут» та Харківський національний університет радіоелектроніки.

Представники Харківського національного університету ім. Василя Карабіна та інших вузів Харкова матимуть змогу зустрітися з керівництвом наукоградів Московської області для обговорення подальшого співробітництва та обміну досвідом.

У програмі «Подмосков’я-2008» також передбачена презентація єврорегіону «Слобожанщина» за участю Фонду підтримки підприємництва та Харківської торгово-промислової палати.