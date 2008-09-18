Курс долара зростає

Харків. 18 вересня. УНІАН. Учора на українському міжбанківському валютному ринку відбувся різкий скачок цін на американську валюту. Торги по долару США відкрилися котируваннями 4,8160/4,8340 грн., до 11:00 ціни виросли до 4,8350/4,8600, до 12:00 досягли рівня 4,9400/4,9500, а до закриття опустилися до 4,9300/4,9400. При цьому Нацбанк на ринок не виходив, оскільки курс не вийшов за рамки курсового коридору, визначеного Основними принципами грошово-кредитної політики (на 2008 рік – 4,85 грн/$ плюс-мінус 4%).

А вже сьогодні вранці тенденція значного зростання американської валюти спостерігалася в обмінних пунктах комерційних банків. Так, станом на 9.00 ранку долар купувався в середньому по 4.86 грн., а продавався – по 5.05 грн. Підвищилися також ціни покупки і продажу готівкового євро: 6.90 грн. і 7.25 грн., відповідно.