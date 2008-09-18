Область представить свій потенціал у Санкт-Петербурзі

Харків. 18 вересня. УНІАН. Харківська область презентуватиме свій економічний потенціал та інноваційно-інвестиційну привабливість на ХІІ Міжнародному промисловому форумі «Российский промышленник - 2008», який проходитиме з 24 по 27 вересня цього року у Санкт-Петербурзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на головне управління зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції.

За даними сайту, з 24 по 27 вересня в ході роботи форуму харківські підприємства матимуть змогу презентувати свою діяльність, подати напрацьовані ділові проекти. Керівники бізнесових структур Харківщини проводитимуть зустрічі з представниками підприємницьких структур інших держав.

Планують представити ділові та інвестиційні пропозиції ВАТ «Турбоатом», ДНВП «Комунар», ДП «Завод ім.Шевченка», Харківська бісквітної фабрики, Інститут ім. Юр’єва, а також деяких вишів.

Пройдуть двосторонні зустрічі представників наукових закладів Харкова (ХНУ ім. Каразіна, НТУ «ХПІ» та ХІРЕ) та бізнесових структур з керівництвом Ленінградської області, у ході яких обговорюватимуться перспективи подальшого співробітництва.