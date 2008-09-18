Три райони на добу залишаться без води

Харків. 18 вересня. УНІАН. 24 вересня у трьох районах Харкова не буде води.

Як повідомляє сайт міськради, у зв`язку з проведенням планово-попереджувального ремонту, тимчасово з 8.00 24.09.08 р. до 8.00 25.09.08 р. буде припинено водопостачання: частини Московського, Київського та Фрунзенського районів, обмеженої вул. Н.Ужвій, вул. К.Корка, вул. Ак.Павлова, вул. Героїв Праці, вул. Барабашова, сел. Шевченка, р. Харків, вул. Наринською, вул. Районною, вул. Ак.Павлова, р. Немишля, вул. Червона поляна, вул. Краснодарською, вул. Петрозаводською, пр. Тракторобудівників, Салтівським шосе, вул. Гв.Широнінців, вул. Механізаторською, пр. Тракторобудівників, вул. Тимурівців, вул. Гв.Широнінців, вул. Н.Ужвій, а також МЖК „Інтернаціоналіст”.