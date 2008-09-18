ООН розгляне питання про Голодомор в Україні

Харків. 18 вересня. УНІАН. 17 вересня у Нью-Йорку відбулося перше засідання Генерального комітету 63-ої сесії Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, на порядок денний Генерального комітету винесено понад 150 питань, з-поміж яких і питання про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні.

Члени комітету, а це представники 28 країн, взяли участь в обговоренні питань щодо формування порядку денного.

З огляду на процедурні моменти роботи Генерального комітету питання про Голодомор буде розглянуто на одному з найближчих його засідань, у ході якого планується внести на розгляд проект Резолюції про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні.

У проекті Резолюції міститься заклик вшанувати пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр., що забрав життя мільйонів українців, включаючи представників інших національностей, які мешкали в Україні в ті часи.

У зазначеному документі наголошується, що віддання шани пам’яті мільйонів росіян, казахів та представників інших національностей, які померли внаслідок голоду на Поволжі, Північному Кавказі, Казахстані та в інших регіонах колишнього Радянського Союзу, а також подальше дослідження політики, що призвела до масового голоду, допоможе глибше зрозуміти рівень трагедії, спричиненої тоталітарним режимом.

Проектом Резолюції закликається членів ООН поширювати знання про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні у своїх освітніх програмах з метою застереження майбутніх поколінь від сумного уроку цієї трагічної сторінки у глобальній історії.