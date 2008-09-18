Невідомі розбили в міськраді вікно

Харків. 18 вересня. УНІАН. Сьогодні вночі невідомими було розбито вікно у приміщенні Харківської міськради.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, сигнал про подію надійшов близько 8-ї ранку від технічних працівників міськради - вони й сповістили про розбиття зовнішнього скла подвійної рами 2-го поверху адміністративного будинку Харківської міськради, який виходить на майдан Конституції.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, у зв’язку з цим керівник обласної міліції Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ видав розпорядження про додаткові заходи охорони громадського порядку біля будинку Харківської міськради.

Зокрема, сказала вона, введено цілодобовий маршрут охорони громадського порядку по периметру будинку міськради на м. Конституції, 7. До будинку також наближено наряди, які несуть службу у цій зоні.