Матч з Бешикташем транслюватимуть на стадіоні Металіст

Харків. 18 вересня. УНІАН. Матч 1-го раунду кубку УЄФА між харківським Металістом і турецьким Бешикташом, який сьогодні відбудеться у Стамбулі, харківські уболівальники можуть подивитися у прямому ефірі на табло стадіону Металіст.

Як повідомляє прес-служба клубу, трансляція розпочнеться о 20.30. Вхід на стадіон вільний.

Також пряма трансляція гри відбудеться на харківському телеканалі Р1 та супутниковому каналі Спорт-1.

Крім того, на сайті Металісті буде організовано on-line трансляцію гри в Стамбулі.

Як пообіцяв тренер харківської команди Мирон МАРКЕВИЧ, уболівальники можуть розраховувати на «змістовний» футбол.

«У першу чергу ми хочемо показати змістовний футбол. Буде гарна гра - буде і гарний результат», - сказав він у середу на прес-конференції в Стамбулі.

«Ми чудово розуміємо, - сказав М.МАРКЕВИЧ, - що нам протистоятиме одна з кращих команд Туреччини, гравці якої мають великий досвід виступів на міжнародній арені. Ми подібним багатим досвідом похвалитися ніяк не можемо».

Тренер нагадав, що у минулому розиграші Металіст зустрічався з англійським «Эвертоном». «Та дуель закінчилася не на нашу користь», - зазначив М.МАРКЕВИЧ.

«Для нас головне - рівень нашого футболу і набір міжнародного досвіду», - вважає наставник харківської команди.

Як повідомляє сайт Металіста, за 30 хв.трибуни стадіону в Стамбулі були заповнені на 20%.

Склад Металіста: Горяїнов, Конюшенко, Папа Гуйе, Обрадович, Майдана, Слюсар, Валяєв, Едгар, Тришович, Дєвіч, Джексон. Запас: Бажан, Бордіян, Курилов, Фомін, Рикун, Зезе.

У ці хвилини диктор оголошує склад команд. На трибунах велике пожвавлення. За 10 хв. до початку гри стадіон заповнений відсотків на 70.