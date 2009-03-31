Земля на Київщині дешевшає

Харків. 31 березня. УНІАН. З 20 по 27 березня ц.р. середня вартість землі під забудову в шести районах Київської області знизилася на 0,7% - до 5409,61 дол. США за сотку.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Земельний союз України» (ЗСУ).

Згідно з повідомленням, за вказаний період середня вартість землі під забудову в Бориспільському районі знизилася на 1,5% - до 4724,99 дол./сотка, у Вишгороді - на 0,9% - до 4723,78 дол./сотка, у Броварському - на 0,5% - до 4498,05 дол./сотка, у Києво-святошинському - на 0,3% - до 7209,12 дол./сотка, у Васильківському - на 0,9% - до 3656,04 дол./сотка, в Обухівському - на 0,7% - до 7645,67 дол./сотка.

За даними асоціації, з січня ц.р. вартість землі в Київській області знизилася на 23,29%. При цьому індекс вартості землі під забудову з 1 вересня 2006 року в Київській області виріс на 108,26%.

Довідка УНІАН. «Земельний союз України» (ЗСУ) 1 вересня 2006 року ввів індекс «ЗСУ-область» - зважений показник динаміки цін на земельні ділянки в Київській області, розташовані в 40-кілометровій зоні від міської межі. Показник визначається за підсумками аналізу речень земельних ділянок без будов з цільовим призначенням «Під промислову забудову», «Під комерційну забудову», «Під житлову забудову», «Для ведення особистого селянського господарства», з іншими призначеннями, за винятком земель товарного сільгоспвиробництва та селянських паїв. За початкову дату визначення індексу прийнято 1 вересня 2006 року, значення індексу - 0.

Індекс «ЗСУ-область» визначається за наслідками аналізу не менше 12 тис. пропозицій продажу на місяць, отриманих з різних джерел.