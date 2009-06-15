Литвину не подобається, що мерів міст піднімають уночі
Але заради справи це можна вибачити
Харків. 15 червня. УНІАН. Голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що Меморандум між представниками місцевого самоврядування та шведською компанією «Екоенерджі» готувався у ВР, але мерів міст обдзвонили вночі і "спішно погнали в Кабмін".
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР України. (УНІАН: сьогодні на 10.15 анонсувалося підписання у ВР у присутності В.ЛИТВИНА угоди між мерами 14 українських міст та представниками шведської компанії. Але відповідне підписання відбулося о 10.00 у Кабінеті міністрів України за присутності прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО).
В.ЛИТВИН, коментуючи на прохання журналістів причину непідписання в парламенті згаданого документу, зазначив: «Наскільки мені стало відомо – вночі обдзвонили мерів міст і спішно погнали в Кабінет міністрів, де й відбулося підписання документу, який, до речі, був підготовлений і доопрацьований юристами Верховної ради, щоб він справді мав вигляд меморандуму і співвідносився з нормами права».
Голова Верховної ради України заявив, що не вбачає у непідписанні меморандуму в парламенті жодної трагедії, «головне, щоб був результат», «бо перед виборами часто обіцяють, а після виборів нічого не роблять».
В.ЛИТВИН поінформував, що Верховна рада України разом зі шведською стороною готували проект, спрямований на будівництво установок з переробки сміття на енергію. Сам голова Верхової ради України також долучився до того, аби активізувати цю роботу і започаткувати в Україні програму утилізації відходів.
Він нагадав, що підписанню меморандуму передувала відповідна зустріч у парламенті за участі представників шведської сторони та мерів українських міст. «Після цієї зустрічі була проведена величезна робота на місцях, були відібрані міста для того, щоб запустити цю програму. Це було б наочним свідченням реальності розв’язання цієї проблеми в Україні», - сказав В.ЛИТВИН і додав, що «програма з усіх точок зору є потрібною і необхідною для України». Він також зазначив, що реалізація проекту значно «просунулася» в Донецьку, де наразі відбувається обґрунтування проекту для майбутнього будівництва сміттєспалювального заводу.
«Попри все з боку парламенту здійснюватиметься практична робота, а також необхідна законодавча підтримка, бо це є вкрай важлива тема для України», - підсумував голова Верховної ради.
Як повідомляв УНІАН, уряд України сьогодні, 15 червня, підписав меморандум про співпрацю у сфері переробки твердих побутових відходів (ТПВ) зі шведською компанією «Екоенерджі», а також з мерами Луцька, Білгорода, Новоград-Волинського, Нової Каховки, Конотопа, Шостки, Старокостянтинова, Володимир-Волинського, Бучі та Миргорода.
За словами голови правління компанії «Екоенерджі» Ларса ГУЛСТРАНДА, компанія має намір реалізувати в двох містах України два проекти з будівництва сміттєпереробних заводів на суму 700 млн. євро. При цьому він додав, що після підписання меморандуму компанія почне розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) для двох проектів, реалізація яких планується восени цього року.