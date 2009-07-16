Працівник банку вкрав у кума $5 тис.

Харків.16 липня. УНІАН. Органами прокуратури передано до суду кримінальну справу стосовно працівника одного з комерційних банків у Харківській області, який шахрайським способом заволодів грошима свого кума.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

Як повідомляє прес-служба, влаштувавшись на роботу в банк у березні 2007 року, 37-річний менеджер достроково розірвав депозитний договір про строковий банківський вклад, укладений з клієнтом банку – його кумом. Потім, скориставшись секретними ключами до депозитного рахунку клієнта, перерахував кошти на особистий рахунок. У подальшому, використовуючи особисту банківську карту, перевів у готівку грошову суму в розмірі 5 тис. дол. США, чим заподіяв клієнту банку матеріальні збитки на зазначену суму. Згодом менеджер звільнився з банківської установи і переїхав до іншої області.

За цим фактом органи прокуратура області направили до суду для розгляду по суті кримінальну справу, порушену за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Кримінальний кодекс передбачає в цьому випадку покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий термін, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, повідомили у прокуратурі.