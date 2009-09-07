Долар купують дешевше

Харків. 7 вересня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,80 грн./дол., що на 0,5% дешевше, ніж 6 вересня, продають - по 8,94 грн./дол., що на 0,2% дорожче. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,68-8,87 грн./дол., з продажу – 8,89-9,00 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,2%, порівняно з 6 вересня - до 12,53 грн./євро, продажу – підвищився на 0,7% - до 12,88 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,20-12,73 грн./євро, з продажу – в межах 12,74-12,97 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 6 вересня, знизився на 0,7% – до 0,2645 грн./рубль, продажу – підвищився на 1,5% - до 0,2823 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,278 грн./рубль, з продажу – в межах 0,275-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,82 грн./дол., що на 0,4% дешевше, ніж вчора, курс продажу – 8,96 грн./дол., що на 0,3% дорожче. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,73-8,875 грн./дол., з продажу – 8,93-9,00 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,2%, порівняно з 6 вересня, і становить12,60 грн./євро, продажу – підвищився на 0,8% - до 12,90 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,20-12,75 грн./євро, з продажу – в межах 12,83-13,00 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 6 вересня, знизився на 1,8% і становить в середньому 0,2620 грн./рубль, продажу – підвищився на 1,8% - до 0,2845 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,277 грн./рубль, з продажу – 0,28-0,395 грн./рубль.

Курси валют, встановлені сьогодні в банках Києва:

«Правекс-Банк»: долар США – 8,75/8,99 грн., євро – 12,45/12,90 грн., рубль – 0,25/0,283 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,50/8,95 грн., євро – 12,00/12,95 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,70/8,95 грн., євро – 12,30/12,75 грн., рубль – 0,27/0,28 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 7 вересня, становить: гривні до долара США – 7,995, до євро – 11,402469, до російського рубля – 0,25296.