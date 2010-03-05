У Таджикистані російська мова втратила статус державної

Харків. 5 березня. УНІАН. Сьогодні верхня палата парламенту Таджикистану ухвалила поправки до закону, згідно з якими всі закони та нормативно-правові акти в республіці Таджикистан в офіційній пресі повинні друкуватися лише таджицькою мовою.

Про це повідомляє РБК-Україназ посиланням на радіостанцію «Ехо Москви».

Колишня практика, коли документи дублювали на російському, скасовується. Тепер поправки до закону має підписати лише Президент країни Емомалі РАХМОН.

Президент Таджикистану заявляв раніше, російська мова залишається вікном у науку, засобом спілкування із зовнішнім світом, і розтрата цього капіталу була б у збиток собі.

Глава Таджикистану також восени 2009 р. звертав увагу, що акти Президента й уряду в республіці приймаються двома мовами.

Водночас у липні 2009 р. Е.РАХМОН заявляв про введення обмежень використання російської мови в офіційному спілкуванні найближчим часом.

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