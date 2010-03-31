У Дергачах вбито охоронця інтерактивного клубу

Харків. 51 березня. УНІАН. В райцентрі Дергачі Харківської області скоєно вбивство охоронця одного з інтерактивних клубів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, сигнал про те, що в інтерактивному клубі «Піраміда» виявлено труп охоронця, 1955 року народження, з численними колото-різаними ранами обличчя та шиї, надійшов до міліції в середині дня 30 березня.

Правоохоронні органи проводять слідчі та оперативно-розшукові заходи щодо розшуку злочинців.

Слідчим відділом Дергачівського райвідділу за цим фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Триває слідство, повідомили в ЦЗГ.