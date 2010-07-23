У Дагестані через вибух на залізниці затримано потяг «Баку-Харків»

Харків. 23 липня. УНІАН. У Дагестані через підрив залізничного полотна затримано на 2,5 години потяг «Баку-Харків».

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив начальник служби по зв`язках з громадськістю Північнокавказької залізниці Російської залізниці Володимир СВЕРЩЕВСЬКИЙ.

«Через підрив залізничного полотна у Дагестані затримано на 2,5 години потяг «Баку-Харків», - сказав В.СВЕРЩЕВСЬКИЙ.

Він наголосив, що небезпеки для пасажирів немає.

За його словами, адміністрація залізниці зробить все необхідне, щоб потяг увійшов у графік.

В.СВЕРЩЕВСЬКИЙ додав, що зараз полотно закінчують оглядають силовики, і як тільки цю роботу буде виконано, потяг відправиться за маршрутом.

За його словами, тяжчих наслідків вдалося уникнути завдяки пильності машиністів локомотивів, що пройшли цим маршрутом раніше. Вибух не завдав збитків для під`їзного складу.

Вибуховий пристрій невстановленого зразка спрацював о 08.50 за московським часом неподалік від станції Інчхе.