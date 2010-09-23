Ярославський взявся за реконструкцію старого аеровокзалу Харківського аеропорту

Харків. 23 в5ресня. УНІАН. У Міжнародному аеропорту «Харків» розпочалися роботи з реконструкції старого терміналу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі грури DCH, яку реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові, на сьогодні вже встановлено будівельні ліси, підвозиться будівельна техніка.

Як пообіцяв Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, президент DCH, інвестор реконструкції, будівля буде реконструйована в стилі сталінських часів. В оновленій версії вона буде розділене на дві частини: в одній - зона для VIP-пасажирів, а в другій відновлять ресторан, який працював з дня відкриття старої будівлі аеропорту.

За словами О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, питний заклад також буде оформлено у стилі радянської торгівлі: «Там будуть тітоньки з кокошники, горілочка в гранованих стаканчиках, малосольні огірочки. Все як годиться ».

Після реконструкції пропускна спроможність старого терміналу збільшиться з 100 до 250 осіб на годину. Під час проведення Євро-2012 це будівля планується використовувати разом з новим терміналом. Істотною зміною може стати колір будівлі. Напередодні О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ повідомив у пресі, що термінал буде білим. «Ми навели довідки, як він виглядав - в Росії, в Москві в бібліотеках. До речі, він був не сірим, як ми звикли бачити, а білим. Це я Вам першим про це говорю. Буквально вчора вночі дізнався: в 1953-54 роках старий термінал був білим. Таким ми й будемо його робити під час реконструкції », - сказав інвестор.

Поблизу існуючого історичної будівлі терміналу також розпочалися роботи по спорудженню аеросалона - будівельники розбирають старі споруди на місці майбутнього будмайданчику. Новий термінал, спочатку планувався як тимчасовий, буде працювати в постійному режимі. «Важливо розуміти, що називати його «тимчасовим» не зовсім точно. Скоріше це буде постійний аеросалон. Звичайно, під час Євро-2012, коли буде великий потік уболівальників, він буде тимчасово використовуватися як пасажирський термінал. Але після турніру будівлю буде повноцінно задіяно зовсім по іншому функціональному призначенню. Що стосується зовнішнього вигляду, то «тимчасовий» термінал буде стилістично повторювати той новий термінал, який ми вже відкрили. Тобто вийде дуже цікавий комплекс - старий термінал між двома новими суперсучасними об`єктами », - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. DCH реалізує комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію низки об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема, стадіону «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків. Основні характеристики міжнародного аеропорту «Харків» у 2012 році: загальна площа нового терміналу 20 тис. кв. м, пропускна спроможність нового терміналу – 650 пас./год., довжина злітно-посадкової смуги – 2470 м, загальна площа перону – 136 тис. кв. м, тип повітряних суден, які будуть обслуговуватися, - В-737, А-320. На сьогодні DCH інвестувала в реалізацію проектів до Євро-2012 близько 2 млрд. грн.

На знімку: споруджений до Євро-2012 новий термінал Харківського аеропорту.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА