Харківська федерація футболу засудила рішення ФФУ стосовно Металіста

Харків. 23 вересня. УНІАН. Харківська обласна федерація футболу висловила протест проти рішення Контрольно-дисиплінарного комітету ФФУ про визнання матчу 19 квітня 2008 року між командами «Металіст» і «Карпати» договірним та проти застосованих у зв`язку з цим штрафних санкцій.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст».

На засіданні ХОФФ було розглянуто та обговорено лист-звернення представників громадськості Харкова. Як повідомлялося раніше, у ньому городяни, які користуються авторитетом у харків`ян, висловили своє невдоволення санкціями, застосованими до клубу «Металіст», і зажадали позбавити главу ФФУ Григорія СУРКІСА звання «Почесний громадянин Харківської області».

За підсумками засідання Харківська обласна федерація футболу ухвалила рішення підтримати ФК «Металіст» у його діях, спрямованих на відновлення справедливості. Про це йдеться у виписці з протоколу засідання виконкому ХОФФ. Це рішення було ухвалене одностайно, повідомили у прес-службі.