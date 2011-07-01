На хабарі погорів співробітник МНС

Харків. 1 липня. УНІАН. У Харківській області за хабар затримано співробітника Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ, він вимагав та отримав 1,8 тис. грн. хабара від приватного підприємця за сприяння йому в безперешкодному здійсненні підприємницької діяльності.

Прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).