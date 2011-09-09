У Харкові внаслідок ДТП загинуло двоє людей

Зіткнулися BMW та ВАЗ-2108

Харків. 9 вересня. УНІАН. У Харкові внаслідок зіткнення автомобілів «BMW» та «ВАЗ-2108» загинуло двоє людей. Як повідомили кореспондентові УНІАН у міському управлінні ДАІ, аварія сталася на проспекті 50-річчя ВЛКСМ поблизу будинку №34 вчора близько 22.20. На місці ДТП загинули 28-річний водій та 35-річний пасажир автомобілю «ВАЗ». Водій автомобіля «BMW» із травмою коліна доставлений до лікарні. На разі правоохоронці з’ясовують обставини та причини ДТП.

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