Інспектору ДАІ дали 5 років

Харків. 9 вересня. УНІАН. Вироком Красноградського районного суду 41-річного колишнього інспектора взводу дорожньо-патрульної служби батальйону дорожно-патрульної служби ДАІ засуджено на 5 років позбавлення волі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, встановлено, що цей старший лейтенант міліції, працюючи інспектором ДАІ, у 2009 році склав два фіктивних протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП, у яких зазначив завідомо неправдиві відомості про дату, час, особу правопорушників та підробив підпис від їхнього імені.

Працівника міліції визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.