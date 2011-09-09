Добкін обговорив з інвесторами 3 проекти

Харків. 9 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН обговорив з потенційними інвесторами питання реалізації на Харківщині трьох проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про деякі деталі переговорів М.ДОБКІН повідомив журналістам під час традиційної зустрічі «Чай з губернаторм».

За його словами, у ході зустрічей, які відбулися в четвер, сторони обговорили можливість фінансування проекту будівництва товарно-молочного комплексу на 1,5 тиссячі голів дійного стада, будівництво тепличного копирексу в місті Первомайському та спорудження овочесховища на 25 тисяч тонн.

Характеризуючи, зокрема, проект створення тепличного комплексу в Первомайському, М.ДОБКІН повідомив, що він знаходиться в завершальній стадії перед початком будівництва. За словами губернатора, «були проведені переговори з відкриття фінансування будівництва. Цього року частина робіт буде виконана, а повністю комплекс буде зданий орієнтовно в терміни, які дозволять у вересні-жовтні 2012 року зібрати перший урожай».