В суботу на сході можливий дощ

Харків. 9 вересня. УНІАН. В суботу, 10 вересня, в Україні переважно без опадів, температура вдень – від 17 до 25° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра в країні мінлива хмарність. Без опадів, лиш у східній частині та в Криму місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у східних областях та південній частині подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 5-10°, в Карпатах - 1-6° тепла, вдень - 17-22°; у південній частині вночі - 11-16°, вдень - 20-25°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 5-10°, вдень - 17-22°.

По м. Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10м/с. Температура вночі - 8-10°, вдень - 19-21°.

9 вересня температура води в Чорному та Азовському морях - 20-23° , у Дніпрі біля Києва - 19°.