Ющенко дав офіційне доручення Тимошенко і Кириленку

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що питання створення демократичної коаліції вимагає ретельного і відкритого діалогу щодо відносин між політичними силами – її учасниками.

Про глава держави заявив у вівторок журналістам у Харкові.

«Я офіційно доручив Юлії ТИМОШЕНКО і В’ячеславу КИРИЛЕНКУ разом з переговорними групами якомога швидше взяти на себе відповідальність і сформувати демократичну коаліцію», – сказав В.ЮЩЕНКО, водночас додавши, що це питання, безумовно, не є простим.

«Я розумію, що перевага в три голоси (голоси депутатів у Верховній Раді – УНІАН) говорить про те, що ми повинні більш ретельно і відкрито говорити про всі нюанси відносин між двома політичними силами, але я вимагаю сьогодні більш активної роботи у формуванні демократичної коаліції», – підкреслив В.ЮЩЕНКО. Президент висловив переконання, що саме створення демократичної більшості має дати виборцям відповідь на політичні результати позачергових парламентських виборів. «Цей шанс повинна українська демократія використати», – зазначив він.

Глава держави висловив переконання, що демократична коаліція повинна запропонувати якісно нову політику конструктивних відносин між більшістю та меншістю у Верховній Раді, «яка засвідчила б, що опозиції надаються законні голос і права, можливість брати найретельнішу участь у формуванні українських державницьких рішень».