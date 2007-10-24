Вулиці не повинні носити імена організаторів Голодомору

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ наполягає на перейменуванні вулиць і площ, які носять імена осіб - організаторів Голодомору в Україні.

Про це керівник Харківської області заявив, виступаючи на засіданні Координаційної ради з підготовки заходів до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років за участю Президента України. «Я вважаю, що їх обов`язково потрібно перейменовувати, але при цьому проводити широку роз`яснювальну кампанію», - сказав А.АВАКОВ.

Він також із жалем констатував, що сьогодні ця робота ігнорується з боку деяких структур харківської міської влади. «На жаль, через суперечності з міською радою ми досі не почали будівництво Меморіального комплексу в Харкові», - зазначив А.АВАКОВ.

Голова облдержадміністрації звернувся до присутнього на засіданні Координаційної ради Харківського міського голови із закликом відкинути всяку політичну суєту і знайти вирішення проблеми. «Дрібні суперечки недоречні, коли йдеться про трагедію нації», - наголосив А.АВАКОВ.

Михайло ДОБКІН пообіцяв дати доручення відповідним комісіям міськради розглянути питання про перейменування проспекту Косіора у Харкові. Він також запропонував назвати його на честь загиблого архієпископа Харківського Олександра, ім`я якого носить церква недавно побудована на цьому проспекті.

Сайт ОДА.