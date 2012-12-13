Головою Верховної ради України обрано Володимира Рибака

Харків. 13 грудня. УНІАН. Володимира Рибака обрано головою Верховної ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 250 із 424 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода».

«За» проголосували 207 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 32 із КПУ та і 11 позафракційних.

Зокрема, із позафракційних за кандидатуру В.Рибака проголосували депутати Ігор Єремеєв (округ № 23, Волинська область), Сергій Лабазюк (№ 188, Хмельницька область), Володимир Литвин (№ 65, Житомирська область), Сергій Мартиняк (№ 20, Волинська область), Ігор Палиця (№ 22, Волинська область), Віктор Тимошенко (№ 198, Черкаська область), Костянтин Жеваго (№ 150, Полтавська область), Степан Івахів (№ 21, Волинська область), Валерій Мошенський (№ 108, Луганська область), Василь Петьовка (№ 72, Закарпатська область), Ігор Рибаков (№ 207, Чернігівська область).

Головуючий на засіданні парламенту лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов наголосив, що він виконав свою місію, і запросив В.Рибака у президію парламенту.

В.Рибак зайняв місце у президії. Усі члени тимчасової президії парламенту залишили місця у президії.

В.Рибаку працівники апарату ВР вручили великий букет троянд.

Довідка УНІАН. В.Рибак народився 3 жовтня 1946 року в Донецьку. Закінчив Ясинуватський будівельний технікум, Донецький державний університет (економічний факультет).

В.Рибак розпочинав трудову діяльність із керівних посад у різних будівельних організаціях. З 1976 по 1988 рр. - «на радянській і партійній роботі». У 1988-1992 роках був головою райради та виконкому Київського району Донецька. Ще рік пропрацював першим заступником донецького мера, після чого - до 2002 року - був головою міськради і міськвиконкому Донецька.

В.Рибак - один із засновників Партії регіонів. Зараз є заступником голови партії.

В.Рибак - народний депутат України ІІІ, ІV, V, VI і VIІ скликань.

Також із серпня 2006-го по березень 2007-го працював віце-прем`єр-міністром - міністром будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. Із березня по грудень 2007-го - віце-прем`єр-міністром.

Фото УНІАН