Європарламент закликав Київ звільнити Тимошенко та Луценка

Страсбург. 13 грудня. УНІАН. Європарламент закликав офіційний Київ знайти рішення у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та звільнити її.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі резолюції щодо ситуації в Україні.

Документ було підтримано більшістю голосів. Голосування проводилося шляхом підняття рук.

«(Європарламент) робить сильний заклик до української влади знайти, разом з представниками Європарламенту Александром Кваснєвський та Петом Коксом, обґрунтоване та справедливе рішення у справі Тимошенко; закликає український уряд поважати та виконати остаточні рішення Європейського суду з прав людини щодо справ Юлії Тимошенко та Юрія Луценка», - йдеться у пункті 11 резолюції.

Крім того, депутати закликали українську владу покласти край вибірковому застосуванню правосуддя в Україні на всіх рівнях і створити рівні умови для участі опозиційних партій в політичному житті країни.

«(Європарламент) закликає владу у цьому контексті звільнити та реабілітувати опонентів, що переслідуються політично, у тому числі Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та інших», - написано в резолюції.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня у Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні, під час яких депутати висловилися за підписання Угоди про асоціацію з Україною після того, як Київ продемонструє прогрес у низці реформ.

10 грудня Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо співпраці з Україною, у яких також заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною на саміті «Східного партнерства» у листопаді 2013 року у Вільнюсі, якщо Київ продемонструє прогрес у реформі виборчого законодавства, судовій та конституційній реформі, реформі управління державними фінансами та боротьбі з корупцією.