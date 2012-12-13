Завтра в східних областях - сніг і хуртовини

Харків. 13 грудня. УНІАН. Завтра, 14 грудня, у східних областях України йтиме сніг, вночі місцями сильний, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, температура протягом доби 3-8° морозу.

На решті території без істотних опадів.

Про це повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі 7-12° морозу, у західних, Житомирській, Вінницькій областях 11-16°, на Прикарпатті до 21° морозу, вдень 4-9° морозу; у південних областях вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу; в Криму вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-5° тепла.

На дорогах країни, крім Криму, ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, істотних опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Температура по області вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу. По м. Києву температура вночі 9-11°, вдень 4-6° морозу.