Харківський «Локомотив» вийшов у челендж-раунд Кубка ЄКВ

Харків. 13 грудня. УНІАН. Харківський волейбольний клуб «Локомотив» у чвертьфіналі Кубку Європейської конфедерації волейболу на своєму майданчику з рахунком 3:0 розгромив грецький клуб «Памвохаікос».



Таким чином «Локомотив» вийшов у челендж-раунд турніру, де суперником харківських волейболістів стане одна з команд, що вилетіли з розіграшу волейбольної Ліги чемпіонів нинішнього сезону, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту.