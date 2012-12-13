Верховна Рада дала згоду на призначення Азарова прем’єр-міністром України

Опозиція була проти

Київ. 13 грудня. УНІАН. Верховна Рада дала згоду на призначення Миколи Азарова прем’єр-міністром України. Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 252 народних депутати із 401, зареєстрованого у сесійній залі. Не голосували в повному складі фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода». За кандидатуру М.Азарова проголосували 208 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 32 – із фракції КПУ та 12 позафракційних. М.Азарова привітали великим букетом троянд.

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