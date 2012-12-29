Добкін просить Вілкула посприяти у вирішенні «тарифної» проблеми

Харків. 29 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін звернувся до віце-прем`єр-міністра України Олександра Вілкула з проханням посприяти у вирішенні питання з виплати компенсації різниці в тарифах.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, розмова губернатора з віце-прем`єр-міністра вібулася у п’ятницю під час всеукраїнської селекторної наради.

«Є одна проблема, Олександре Юрійовичу, хочу, щоб ви допомогли її вирішити. У нас була затверджена різниця в тарифах - 548 млн. грн. 393 млн. грн. по підприємству «Харківські теплові мережі» у нас пройшли. Документи на компенсацію 155 млн. грн. повністю підписані, в тому числі Міністерством палива та енергетики і НАК «Нафтогаз України», але їх нам поки не віддають. Тому ні Мінфін, ні казначейство не може нам провести ці гроші. Розраховую на вашу підтримку», - звернувся до віце-прем`єр-міністра М.Добкін.