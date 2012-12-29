Трагедія в Первомайському районі: пиятика закінчилася смертю немовляти

10:43, 29 грудня 2012
Харьків
0 0

Працюють слідчі

Харків. 29 грудня. УНІАН. У Первомайському районі Харківської області п’яний чоловік із необережності придавив до смерті тримісячного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на міжрайонного прокурора Руслана Скуратовича, 17 грудня співмешканець матері дитини розпивав із нею спиртні напої та, не втримавшись на ногах, упав на підлогу з малям на руках.

18 грудня дитина була госпіталізована до лікарні з гострою закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) КК України.

27 грудня немовля від отриманих травм померло у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та медичної допомоги.

На цей час виконуються всі необхідні слідчі дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter