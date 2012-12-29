Трагедія в Первомайському районі: пиятика закінчилася смертю немовляти

Харків. 29 грудня. УНІАН. У Первомайському районі Харківської області п’яний чоловік із необережності придавив до смерті тримісячного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на міжрайонного прокурора Руслана Скуратовича, 17 грудня співмешканець матері дитини розпивав із нею спиртні напої та, не втримавшись на ногах, упав на підлогу з малям на руках.

18 грудня дитина була госпіталізована до лікарні з гострою закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) КК України.

27 грудня немовля від отриманих травм померло у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та медичної допомоги.

На цей час виконуються всі необхідні слідчі дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.