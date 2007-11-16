Самусєв застерігає Салигіна від авторитаризму

Харків. 16 листопада. УНІАН. Депутат обласної ради Віталій САМУСЄВ, рішення про виключення з партії якого нещодавно ухвалило обласне відділення Партії регіонів, звернувся до лідера місцевих регіоналів, голови Харківської облради Василя САЛИГІНА.

Наводимо повний текст листа, який В.САМУСЄВ написав своєму колишньому партійному керівникові напередодні обласної партконференції Партії регіонів.

Текст подається мовою оригіналу.

Уважаемый Василий Викторович!

29.08.2007г. на Политсовете Партии регионов Харьковской области принято решение об исключении меня из партии с формулировкой «за саботаж».

Решение принято вопреки существующим демократическим нормам построения и функционирования партии – как объединения граждан, связанных едиными целями.

На Политсовет меня никто не приглашал, по этой причине я был лишен возможности выслушать в свой адрес обоснованные претензии однопартийцев. Я не смог привести доводы в свою защиту.

Я уверен, что, не дав мне выступить перед однопартийцами, действуя в своих меркантильных интересах, Вы сводите со мной личные счеты.

Ни для кого не секрет, что за последние несколько месяцев Вы инициировали возбуждение ряда уголовных дел, так или иначе касающихся меня. В последующем мои предположения нашли свое подтверждение.

Зайдя так далеко, имея огромное желание опорочить меня, вы организовали трансляцию скандального видеоролика «Конец маскарада» на трёх каналах Харьковского телевидения, где меня обвиняют в совершении как мелких правонарушений, так и серьезных уголовно наказуемых деяний – преступлений.

Я уже не говорю об оскорблениях подобного рода: «Самусев В.Е. – приспособленец, человек благопристойный – но это маска» и т.д. и т.п.

Мне до настоящего времени не дает покоя осознание того, что вы, с виду образованный человек, к тому же председатель облсовета, не знаете или не желаете знать, что прежде чем обвинить человека в тех деяниях, которые показаны в инициированном Вами фильме «Конец маскарада», необходимо иметь веские аргументы – вступившие в законную силу приговоры суда.

В юриспруденции этот принцип называется «презумпция невиновности».

Этот принцип закреплен в Основном Законе – Конституции. По моему мнению, Конституция Украины должна быть вашей настольной книгой. В противном случае – не стоит возглавлять представительский орган местной власти, ибо это лицо государства.

Я расцениваю Ваше поведение как узурпацию партийной власти. Вы, не заметив того сами, стали «феодалом», «местным князьком», не желающим слушать мнения однопартийцев.

К сожалению, большинство депутатов облсовета, в том числе и однопартийцы из Партии регионов, смиренно терпят такое к себе отношение, став фактически заложниками или, если хотите, рабами одного единственного человека.

И это при том, что действиями таких, как Вы, в Харьковской области подрывается авторитет Партии регионов, за которую шли наши избиратели.

До настоящего времени мне не дает покоя одна маленькая деталь – первая часть скандально известного фильма «Конец маскарада» выходила в последний, отведенный законом день для агитации избирателей. Как расценивать этот шаг??? Я его расцениваю однозначно – опорочить партию в глазах избирателей.

Я вспоминаю много эпизодов, в которых Вы лично совершали бездейственный саботаж интересов партии.

Наиболее ярким из них мне вспоминается случай, когда в поселке Высоком, где я был куратором интересов партии, на поселковом рынке, сжигали чучело, изображающее В.Ф.Януковича. Это делалось с нарушением общественного порядка. Я ценю плюрализм мнений народа, тем не менее «акт сжигания» сопровождался нарушением общественного порядка. Когда я Вам сообщил об этом, в ответ услышал: «Не лезь не в свое дело». Как это расценивать? И кто из нас «саботажник»?

Завтра, 17.11.07 г., как мне стало известно от некоторых однопартийцев, будет проводиться областная конференция Партии регионов. О том, что она будет проводиться меня также никто не уведомил. Более того, как я знаю, меня запретили даже близко допускать к зданию, где будет проводиться конференция. Так где же открытость, публичность, свобода мнений в партии? Вы превратили партию в закрытую секту. Где же принципы демократизма, свободного волеизъявления своих мыслей в областной организации партии Регионов???

Сводить с вами личные счеты я не считаю необходимым, не желаю опускаться до такого низкого уровня. Спор между нами разрешиться в суде, и только когда решение суда вступит в законную силу, мы сможем сказать, кто из нас прав, а кто нет. Я согласен и поддерживаю сложившиеся общественное мнение, что Ваша деятельность позорит партию Регионов, ведет к ее развалу. Яркий тому пример – прошедшие выборы.

Это письмо, как доброе вам лично, Василий Викторович, пожелание – остановитесь пока не поздно – не считайте себя «властелином жизни», подумайте об интересах своих избирателей, своих однопартийцев.

Обстановка в партии Регионов Харьковской области крайне накалена, и это проявляется в том, что Вы единолично решаете вопрос кого казнить, а кого миловать.

Не забывайте о рядовых однопартийцах, они пришли в партию с идеей, а не своими меркантильными интересами.

С уважением, В.Е. Самусев.