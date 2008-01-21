Фельдмана переобрали лідером харківської ”Батьківщини”

Харків. 21 січня. УНІАН. Одним з основних завдань членів Харківської облорганізації ВО "Батьківщина" є підготовка до позачергових виборів харківського міського голови.

Про це йдеться в рішенні конференції ХОО "Батьківщини", повідомляє її прес-служба.

У ході конференції були переобрані керівні органи ХОО "Батьківщини". Зокрема, делегати конференції затвердили кандидатуру нардепа Олександра Фельдмана на посту голови ХОО "Батьківщина", затвердили оновлений склад бюро організації, контрольно-ревізійній комісії і склад делегатів на черговий з`їзд партії. Конференція ухвалила рішення "всім членам партії терміново залучити всі структури "Батьківщини" до активної реалізації передвиборної програми Блоку Юлії Тимошенко "Український прорив" і вважати це пріоритетним завданням фракцій БЮТ в місцевих радах і представників БЮТ у місцевій владі".