Решетник обіцяє, що вже скоро глядачі побачать велике кохання.

Глядачі, яким не сподобався фінал другого сезону "Холостячки" зі Златою Огнєвіч, отримали надію на те, що співачка усе ж побудує стосунки не з Андрієм Задворним. Ведучий реаліті Григорій Решетник натякнув на нового коханця артистки.

На своїй сторінці в Instagram він показав фото, на якому він позує біля Огнєвіч та другого фіналіста "Холостячки" Дмитра Шевченка.

Решетник заінтригував фанатів "Холостячки" натяком на продовження романтичної історії, у якій Шевченко може бути переможцем, а Задворний - програє. У коментарях глядачі розділилися на два табори. Перші радіють за Огнєвіч та сподіваються, що її коханцем дійсно виявиться Шевченко. А другі пишуть, що вже не вірять в інтриги та втратили усе бажання дивитися пост-шоу.

"Як можна було його не вибрати, лише посмішка чого варта", "Якщо Гріша виставляє то так ніби вони разом, то це на тисячу відсотків так не буде! А з точністю навпаки", - пишуть коментатори під фото, яке показав Решетник.

Сам ведучий підписав світлину доволі стримано, проте не обійшлося без інтриги. "Залишилося 3 дні. Буде...", - написав він, додавши емодзі у вигляді сердець.

Нагадаємо, фінал "Холостячки" дуже не сподобався глядачам. Фанати "рознесли" Огнєвіч за вибір чоловіка, а згодом вона сама натякнула на те, що розсталася з переможцем реаліті.

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Автор: Віолетта Орлова