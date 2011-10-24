Цимбалюк: Варто зайнятись реальною роботою з виплати зарплат

Львів. 24 жовтня. УНІАН. 24 жовтня під керівництвом голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка відбулось засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У роботі комісії взяли участь перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Богдан Петрушак, заступник голови Львівської облради Валерій П'ятак, представники Львівської міської ради, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, голови районних державних адміністрацій, міські голови міст обласного значення, керівники підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати.

Михайло Цимбалюк зазначив, що розмова про заборгованість з виплати заробітної плати триває, починаючи з весни, а дехто з керівників підприємств, установ, організацій не розуміє на скільки це важливо. «Ми вже звертались і до совісті, і до християнської моралі керівників, але, як свідчить практика на деяких територіях та підприємствах, не всі зрозуміли важливості цієї теми. Через те ми переходимо від переконань, прохань до жорстких методів реагування. Наступним етапом буде ініціювання перед керівництвом міністерств, відомств, якщо це підприємство державної форми управління, питання розриву контрактів з тими керівниками, які допускають невиплату заробітної плати. Ми вважаємо, що це або неправильний менеджмент, або нездатність самого керівника вести господарку належним чином. Хотів би, щоб сьогодні ми почули пропозиції як покращити цю роботу і пояснення тих, хто допустив невиплату заробітної плати».

Перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Богдан Петрушак проінформував присутніх про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях Львівської області. Так за статистичними даними на 1 жовтня 2011 року заборгованість з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області становить 66,2 млн. гривень, з них: 37,0 млн. грн. – це заборгованість економічно активних підприємств, 20,7 млн. грн. – підприємств банкрутів, 8,5 млн. грн. – економічно неактивних підприємств. В цілому по області заборгованість мають 283 підприємства, несвоєчасно отримують заробітну плату 14,9 тис. працівників.

На засіданні обласної комісії було заслухано звіти керівництва міст обласного значення та районних державних адміністрацій, а також керівників підприємств-боржників з виплати заробітної плати, зокрема: щодо комунального підприємства „Бориславводоканал” м.Борислава, щодо комунального підприємства „Наше місто” м.Трускавця, Сокальської та Яворівської райдержадміністрацій, Державного підприємства „Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут”, Державного авіапідприємства „Львівські авіалінії”, ВАТ „Червоноградська автобаза”, ТзОВ «Будівельна компанія Комфортбуд».

Голова Львівської облдержадміністрації зауважив: «Варто зайнятись реальною роботою з виплати зарплати. Тут будь-які принципи будуть оправдані і я знайду спосіб, який змусить керівників підприємств-боржників здійснювати виплату заробітної плати. Нам потрібно більш жорстко на це реагувати». Михайло Цимбалюк також наголосив на необхідності розпочати практику виїздів робочих груп у складі голів райдержадміністрацій, керівників підприємств-боржників та начальників галузевих управлінь облдержадміністрації для вирішення проблем з виплатою зарплат на місцях.

За результатами засідання були дані відповідні доручення, зокрема:

- начальникам управлінь - підготувати та скерувати відповідні листи до галузевих Міністерств щодо вирішення питань з найбільшими підприємствами-божниками;

- головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення - забезпечити зменшення заборгованості із виплати заробітної плати на кінець 2011 року на 50% до початку поточного року, ліквідувати заборгованість місцевих бюджетів перед підприємствами комунальної форми власності за виконані роботи та надані послуги, здійснювати контроль за першочерговим спрямуванням коштів на погашення заборгованості із виплати заробітної плати та виплату поточної заробітної плати.